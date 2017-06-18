В Екатеринбурге сегодня отметят престольный праздник Храма-на-Крови. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге сегодня, 18 июня, отметят престольный праздник, посвящённый Собору всех святых, в земле Российской просиявших. После Божественной литургии, в 11:00, на площадке Храма-на-Крови (ул. Толмачёва, 34 а) стартует фестиваль народного творчества, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В рамках фестиваля народного творчества выступят Архиерейская детская капелла «Октоих», вокальный ансамбль «Ладица», ансамбль русской песни «Хрустальные переливы». Гости праздника смогут принять участие в благотворительной ярмарке "Спешите делать добро": отчеканить собственную монету, изготовить аксессуары для одежды.

- Храм-на-Крови чтит и помнит наследие святой Царской семьи. Проведение благотворительной ярмарки стало новой формой поддержки дел милосердия: каждый гость, который приобрёл на ярмарке сувениры и поучаствовал в творческих мастерских, помогает семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Добавим, через неделю после дня Святой Троицы церковь вспоминает Всех своих Святых, во вторую неделю, в первое воскресенье Петрова поста, отдельным праздником отмечается день Всех Святых России. В этом году он пришёлся на 18 июня.