Областная газета
Экономика 18 июня 2017, 10:45

В Баренцевом море построят четыре искусственных острова

Россия, премьер-министр, Дмитрий Медведев, подписание, указ, строительство, четыре острова, Кольский залив, Баренцево море

В Баренцевом море построят четыре искусственных острова. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о создании четырёх искусственных островов в Кольском заливе Баренцева моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства

Искусственные земельные участки будут созданы в рамках проекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений". Договор на строительство будет заключен между Росморречфлотом и ООО "Кольская верфь" (дочерним предприятием "Новатэка"). Компания построит острова на собственные средства, объём капитальных вложений составит более 25 млрд руб.

"Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также ремонта и облуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений", - отмечается в тексте документа. 

Добавим, инициатива была разработана Министерством транспорта. Строительство Центра создаст около 10 тыс. рабочих мест на верфи, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней, в регион будут привлечены дополнительные инвестиции. 

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