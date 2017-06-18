В Баренцевом море построят четыре искусственных острова. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о создании четырёх искусственных островов в Кольском заливе Баренцева моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Искусственные земельные участки будут созданы в рамках проекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений". Договор на строительство будет заключен между Росморречфлотом и ООО "Кольская верфь" (дочерним предприятием "Новатэка"). Компания построит острова на собственные средства, объём капитальных вложений составит более 25 млрд руб.

"Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также ремонта и облуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений", - отмечается в тексте документа.

Добавим, инициатива была разработана Министерством транспорта. Строительство Центра создаст около 10 тыс. рабочих мест на верфи, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней, в регион будут привлечены дополнительные инвестиции.