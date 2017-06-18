Областная газета
Культура 18 июня 2017, 11:05

В Невьянске стартовал V фестиваль казачьей культуры

Свердловская область, Невьянск, фестиваль, казаки, культура, освещение, история

В Невьянске стартовал V фестиваль казачьей культуры. Фото: Александр Зайцев

В Невьянске сегодня, 18 июня, стартовал V фестиваль казачьей культуры "Казачий пляс". Он проходит на площадке Невьянского государственного историко-архитектурного музейного комплекса "Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор" (Сквер Демидовых, 3 а), сообщает областной департамент информполитики. 

Участниками фестиваля стали казаки с семьями, кадеты, педагоги, школьники, допризывная молодёжь, жители Невьянска, Нижнего Тагила, Кировграда, Новоуральска и Верхнего Тагила, а также туристы.

- Основная идея фестиваля - освещение истории освоения новых земель Урала, Сибири и Дальнего Востока казаками-первопроходцами, истории строительства первых поселений на Урале. В рамках мероприятия откроются площадки по казачьим состязаниям: стрельба из лука, стрельба из современного пневматического оружия, рубка лозы, гонки на лодках, - рассказали в областном департаменте информполитики. 

Добавим, фестиваль проходит при поддержке правительства Свердловской области и администрации Невьянского ГО. 

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Областная газета Свердловской области

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