В Невьянске стартовал V фестиваль казачьей культуры. Фото: Александр Зайцев

В Невьянске сегодня, 18 июня, стартовал V фестиваль казачьей культуры "Казачий пляс". Он проходит на площадке Невьянского государственного историко-архитектурного музейного комплекса "Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор" (Сквер Демидовых, 3 а), сообщает областной департамент информполитики.

Участниками фестиваля стали казаки с семьями, кадеты, педагоги, школьники, допризывная молодёжь, жители Невьянска, Нижнего Тагила, Кировграда, Новоуральска и Верхнего Тагила, а также туристы.

- Основная идея фестиваля - освещение истории освоения новых земель Урала, Сибири и Дальнего Востока казаками-первопроходцами, истории строительства первых поселений на Урале. В рамках мероприятия откроются площадки по казачьим состязаниям: стрельба из лука, стрельба из современного пневматического оружия, рубка лозы, гонки на лодках, - рассказали в областном департаменте информполитики.

Добавим, фестиваль проходит при поддержке правительства Свердловской области и администрации Невьянского ГО.