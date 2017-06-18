Областная газета
Общество 18 июня 2017, 12:30

В Екатеринбурге иномарка сбила мотоциклиста

Свердловская область, Екатеринбург, ДТП, иномарка, мотоцикл, столкновение, перелом бедра, ушиб, госпитализация

В Екатеринбурге иномарка сбила мотоциклиста. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге вчера, 17 июня, вечером автомобиль Nissan X-Trail допустил столкновение с мотоциклом Yamaha на улице Бакинских Комиссаров, 169 а. В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали с переломом таза и многочисленными ушибами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

- Установлено, что 55-летний водитель иномарки при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с 33-летним мотоциклистом, движущимся со стороны проспекта Космонавтов в сторону улицы Ярославской. При этом пострадавший находился в шлеме. Сотрудники ГИБДД напоминают свердловчанам, что при движении на мототранспорте необходимо быть предельно внимательными и использовать средства индивидуальной защиты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Добавим, на месте ДТП работало пожарно-спасательное подразделение: 1 единица техники и 3 человека личного состава. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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