В Екатеринбурге летом откроется Центр содействия бизнесу Урала и Китая. Договорённости об этом были достигнуты в ходе переговоров в рамках IV Российско- китайского ЭКСПО в Харбине, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова.

- Мы встречались с мэром Харбина и первым секретарем горкома партии. И получили одобрение на создание в Екатеринбурге Центра содействия бизнесу Урала и Китая. Окончательно этот вопрос отрегулировали, думаю, что в ближайшее время, летом, он начнёт работать, - рассказал ТАСС Алексей Орлов.

Добавим, инициативу создания центра высказала генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. Центр будет работать на базе Уральской торгово-промышленной палаты в Екатеринбуге, его функцией станет выстраивание коммуникаций между бизнесменами Урала и Китая, он позволит ускорить процесс согласования и реализации совместных инвестиционных проектов и взаимовыгодных поставок.