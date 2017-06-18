Областная газета
Общество 18 июня 2017, 13:50

Электроснабжение восстановлено четырём тысячам жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге восстановлено электроснабжение по резервным схемам четырём тысячам жителей Чкаловского района. В зоне технологического нарушения находится несколько образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Другие дома в квадрате улиц Окружная - 2-я Новосибирская - Ферганская будут запитаны в ближайшее время. Специалисты "ЕЭСК" доставили передвижные резервные источники электроснабжения, сейчас идёт их подключение. От дизель-генераторов будут запитаны многоквартирные дома и ряд объектов социального значения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Напомним, сегодня, 18 июня, в 9:09 зафиксировано технологическое нарушение в работе оборудования подстанции "Керамик". В результате без света остались 12 тысяч жителей Чкаловского района Екатеринбурга.

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