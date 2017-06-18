Областная газета
Общество 18 июня 2017, 15:50

В Португалии в результате лесного пожара погибли 57 человек

В Португалии в результате лесного пожара погибли уже 57 человек. Огонь вспыхнул в субботу, 17 июня, в районе населённого пункта Педроган-Гранди в 150 км от Лиссабона, с ним продолжают бороться 680 человек, пишет ТАСС

Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха в Португалии и ветер. По словам премьер-министра страны Антониу Кошта, приоритетами являются борьба с огнём и помощь семьям погибших и пострадавших. 

Председатель правительства Испании Мариано Рахой и король Испании Филипп VI выразили властям Португалии саболезвония в связи с произошедшим. 

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Областная газета Свердловской области

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