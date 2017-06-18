В Португалии в результате лесного пожара погибли 57 человек

В Португалии в результате лесного пожара погибли уже 57 человек. Огонь вспыхнул в субботу, 17 июня, в районе населённого пункта Педроган-Гранди в 150 км от Лиссабона, с ним продолжают бороться 680 человек, пишет ТАСС.

Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха в Португалии и ветер. По словам премьер-министра страны Антониу Кошта, приоритетами являются борьба с огнём и помощь семьям погибших и пострадавших.

Председатель правительства Испании Мариано Рахой и король Испании Филипп VI выразили властям Португалии саболезвония в связи с произошедшим.