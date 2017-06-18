Екатеринбург вошёл в ТОП-3 рейтинга событийного туризма. Фото: ВНИЦ R&C

Екатеринбург стал вторым российским городом с самой развитой индустрией встреч. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на данные рейтинга событийного потенциала регионов, составленного выставочным научно-исследовательским центром R&C.

Уральская столица уступила Санкт-Петербургу, на третьем месте расположился город Сочи. Затем с большим отрывом следуют Краснодар, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Ярославль. Исследование охватило города с численностью населения свыше 200 тыс. человек. При этом Москва в исследовании не участвовала.

"Екатеринбург - столица активно развивающегося на рынке делового и событийного туризма региона Большой Урал. В 2016 году, согласно предварительным данным MasterCard Global Destinations Cities Index, Екатеринбург посетили 203 тыс. иностранных туристов, что позволило городу войти в пятерку наиболее популярных за рубежом российских дестинаций. Екатеринбург, будучи промышленным городом, также считается одним из театральных центров России. Историко-культурный комплекс города включает в себя более тысячи объектов", - отмечают составители рейтинга.

Добавим, города, представленные в рейтинге, оценивались по трудовому, производственному, потребительскому, инфраструктурному и туристическому потенциалу, а также учитывались инновационная и инвестиционная активность и финансовая стабильность региона.