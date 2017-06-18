Владимир Путин поделился впечатлениями от "Прямой линии". Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил в рамках интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, что вопросы и жалобы россиян, поступившие в ходе "Прямой линии", не стали для него "революционными открытиями", при этом он узнал много нового.

В ходе интервью Владимир Путин подчеркнул, что проведение "Прямой линии" полезно, поскольку отдельные вопросы требуют внимания со стороны правительства и даже президента. Президент России не согласился с тем, что страна находится "на ручном управлении" и региональная власть не работает.

- Многие хотят использовать эту возможность, донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают. Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы. А ведь огромное количество людей всё-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня, - пояснил Владимир Путин.

Добавим, пятнадцатая по счёту "Прямая линия" Владимира Путина состоялась 15 июня. Она длилась 3 часа 56 минут. При этом среди 73 вопросов, прозвучавших во время прямого эфира, не было ни одного вопроса из Свердловской области. О чём свердловчане спросили президента на прямой линии в форме видеообращения и что не попало в эфир, можно узнать здесь: www.oblgazeta.ru.