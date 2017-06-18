Михаил Черников назначен главой ГИБДД России

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Михаила Черникова начальником ГИБДД РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

С февраля 2015 года Михаил Черников занимал должность начальника ГУ МВД по Хабаровскому краю. Ранее Владимир Путин освободил от должности главу Госавтоинспекции России - 62-летнего генерал-лейтенанта Виктора Нилова, возглавлявшего ГИБДД с 2011 года.

Отметим, в документе также указано, что от занимаемой должности освобождается замначальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, генерал-майор полиции Владимир Романюк. На должность начальника Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу назначается полковник полиции Александр Востриков.