Свердловское отделение "Парнаса" выдвинуло Евгения Ройзмана на пост главы области

Свердловское отделение партии "Парнас" выдвинуло председателя Екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана кандидатом на пост главы региона. Решение принято единогласно на собрании партии, пишет ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения "Парнас" Михаила Борисова.

- Сегодня на собрании регионального отделения "Парнас" тайным голосованием было принято решение выдвинуть Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. Мы приготовили пакет документов, однако сам Ройзман планировал выдвигаться от партии "Яблоко", поэтому мы ждём его решения. Если он не станет кандидатом от нашей партии, мы всё равно его поддержим, - передаёт ТАСС слова Михаила Борисова.

Добавим, свердловский избирком уже принял документы от шести кандидатов на пост главы Свердловской области - врио губернатора региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата Екатеринбургской гордумы Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата ЗакСО области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР) и депутата Екатеринбургской гордумы Константина Киселева ("Зеленые").

Напомним, вчера, 17 июня, региональное отделение партии "Яблоко" не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора Свердловской области из-за несогласия с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.