Ниже пояса. Сергей Ковалёв потерпел второе поражение от Андре Уорда

Сергей Ковалёв потерпел второе подряд поражение. Фото: Татьяна Кошутина

Российский боксёр, магистрант УрФУ Сергей Ковалёв не смог взять реванш у американца Андре Уорда и вернуть себе чемпионские пояса в полутяжёлой весовой категории. Второй бой с Уордом вновь завершился скандалом - судья на ринге принял решение остановить поединок в восьмом раунде после серии ударов Уорда ниже пояса.

Сергей Ковалёв после последней на данный момент победы - над Айзеком Чилембой в Екатеринбурге. На руках у боксёра сын Александр. Фото: Татьяна Кошутина

Напомним, в ноябре прошлого года непобедимый ранее Сергей Ковалёв одержал первое в карьере поражение от Уорда и лишился чемпионских поясов по трём престижным боксёрским версиям (WBA Super, WBO и IBF). Тогда Ковалёв проиграл единогласным решением судей.

Ковалёв был не согласен с решением судей и потребовал реванш.

- Вы все видели - это было неправильное решение. Это был бой всей моей жизни, - сказал тогда Сергей "ОГ".

Однако Андре Уорд долго не соглашался на реванш.

В итоге контракт был подписан, но бой вновь завершился победой американца. Он по-прежнему остаётся непобедимым боксёром, а вот Ковалёв теперь имеет два поражения в карьере.

Итак, чуть подробнее о самом поединке.

Уже во второй трёхминутке Уорд получил первое предупреждение за удар ниже пояса. Далее то Ковалёв брал инициативу, но Уорд прекрасно оборонялся, то американец уходил в атаку, но Сергей удары держал. Впрочем, вторая половина боя прошла под контролем Уорда, а в восьмой трёхминутке он обрушил на россиянина серию ударов ниже пояса. Вместо очередного предупреждения Уорду судья зафиксировал поражение Ковалёва, чем вызвал недоумение у трибун.

Кстати, судил бой знаменитый рефери Тони Уикс.

Сергей Ковалёв, а на втором плане - его промоутер Кэти Дува. Кстати, боксёр учится в магистратуре Института физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ. Фото: Александр Исаков

Промоутер российского боксёра Кэти Дува уже сообщила, что на судейское решение будет подан протест. - Мы подадим протест в понедельник и попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор, — заявила Дува.