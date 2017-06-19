В начале недели синоптики обещают сильный дождь, грозу и штормовой ветер на Среднем Урале

В начале недели синоптики обещают дождь и грозу на Среднем Урале. Фото: Павел Ворожцов

В начале недели синоптики обещают сильный дождь, грозу и штормовой ветер на Среднем Урале. Днём воздух будет прогреваться до +18...+23, в горах и низинах до +15, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 19 июня, днём столбик термометра поднимется лишь до +14...+19. Ожидаются облачность с прояснениями, дождь, местами сильный и очень сильный, гроза, град. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

В ночь на 20 июня похолодает до +8...+13. Во вторник днём синоптики прогнозируют температуру воздуха до +18...+23, на севере до +15. Будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с.

В ночь на 21 июня столбик термометра опустится до +8...+13. Днём потеплеет до +18...+23. Ожидаются облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.

Отметим, предупреждение синоптиков о непогоде продлено в Свердловской области до 19 июня.