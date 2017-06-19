На Среднем Урале минувшей ночью горели три автомобиля

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 19 июня на Среднем Урале загорелись три автомобиля. В Нижнем Тагиле на площади шести кв. м. сгорел ВАЗ-21033, повреждён Opel Astra, в Первоуральске на площади трёх кв. м. огонь испортил машину Nissan, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле сообщение о возгорании двух машин на улице Полярная поступило в диспетчерскую в 2:49. На тушение пожара выезжали шесть огнеборцев на двух спецмашинах. Открытое горение удалось ликвидировать в 3:02, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 3:05.

- Сообщение о возгорании автомобиля Nissan в Первоуральске на улице Куйбышева поступило в диспетчерскую в 5:09. В тушении пожара участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники. В 5:17 открытое горение удалось ликвидировать, в 5:26 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.