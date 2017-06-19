Четырёхлетний Дима стал больше улыбаться и самостоятельно ест

Состояние Димы с каждым днём улучшается. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Четырёхлетний Дима стал больше улыбаться. Врачи замечают, что каждый день мальчик становится активнее.

"Состояние средней тяжести с положительной динамикой. Стал более активным - улыбается, разговаривает, самостоятельно ест", - сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Кроме того, стало известно, что родители Димы живут в пансионате при больнице, чтобы иметь возможность видеть сына в любое время.

Двумя днями ранее стало известно, что Дима перешёл на твёрдую пищу и сам кушает кашу. Мальчик до сих пор находится под строгим наблюдением врачей в Областной детской клинической больнице №1.

В масштабной поисковой операции участвовали более 500 человек: спасатели, полицейские, волонтёры, казаки, кинологи, водолазы. С воздуха территорию обследовал квадрокоптер, который обнаружил в зоне поисков медведя.