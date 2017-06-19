Первый канал покажет фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

Первый канал впервые покажет фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Фото: kremlin.ru

Первый канал покажет документальный фильма режиссёра Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Мировая премьера состоялась в США на канале Showtime 12 июня, сообщается на сайте федерального телеканала.

Последняя, четвёртая серия картины о российском президенте выйдет в эфир 22 июня.

Трижды удостоенный премии Американской академии киноискусств "Оскар" Оливер Стоун в течение двух лет отснял более десятка интервью с Владимиром Путиным. Из них получился четырёхсерийный фильм: первая часть посвящена началу карьеры российского президента, вторая - проблемам России, в третьей Стоун и Путин обсуждают Украину и Сирию, в четвёртой серии - ситуацию после выборов США.