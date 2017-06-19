В Екатеринбурге врачи разработали новый метод диагностики заболеваний суставов

Врачи "Новой больницы" разработали способ точно и быстро выявлять заболевания суставов. Фото: пресс-служба Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга

Врачи "Новой больницы" разработали способ диагностики болезней суставов и выпустили атлас - руководство по исследованию синовиальной жидкости, сообщили в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга 18 июня.

Исследованием синовиальной жидкости - массы, заполняющей полость сустава, обычно занимаются лаборанты на уровне биохимических исследований, дающих недостаточно информации врачам, которые специализируются на лечении суставов. Поэтому выход такого атласа является значимым событием для медицины: врачи три года собирали материал для создания научно-практической базы исследований, которые помогут диагностировать болезни суставов и определять наиболее верную методику лечения.

Благодаря атласу врачи получили надёжный инструмент, который позволяет точно и с меньшими затратами описать, как выглядит гнойная синовиальная жидкость, определить тип возбудителя и поставить диагноз. Исследование синовиальной жидкости - единственный способ отличить одно состояние сустава от другого, такую информацию не могут дать общий осмотр и общеклинические анализы.

Уральские врачи не только разработали эффективный способ выявления заболеваний суставов, но и опровергли общепринятое убеждение о том, что проводить такие исследования без дорогостоящей специальной техники невозможно.

Над созданием атласа работали ревматолог Ольга Теплякова, заведующая клинико-диагностической лабораторией Галина Шлыкова, врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Доценко и профессор кафедры клинической лабораторной диагностики и бактериологии Уральского государственного медицинского университета Владимир Базарный.