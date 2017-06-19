"Роснефть" открыла нефтяное месторождение на шельфе Восточной Арктики

"Роснефть" открыла нефтяное месторождение при бурении скважины в Восточной Арктике. Об этом сообщается на сайте компании.

Объём ресурного потенциала пока не уточняется.

"В процессе бурения скважины "Центрально-Ольгинская-1" с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых осуществлён троекратный отбор керна с глубин от 2 тыс. 305 до 2 тыс. 363 метров, который показал высокое насыщение нефтью. Сейчас отбор керна продолжается", - рассказали в пресс-службе компании "Роснефть"

Добавим, компания получила лицензию на разработку Хатангского участка в ноябре 2015 года. Бурение скважины "Центрально-Ольгинская-1" (первой в акватории моря Лаптевых) началось 3 апреля 2017 года. Хатангский участок расположен в Хатангском заливе моря Лаптевых в северной части Красноярского края. Его площадь составляет 17 тыс. 217,5 кв. км.