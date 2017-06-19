Руководители госучреждений Свердловской области могут потерять премию из-за жалоб граждан

Граждане смогут влиять на премию руководителей госучреждений. Фото: Алексей Кунилов

Жалобы граждан теперь будут влиять на оценку госучреждений по Свердловской области. Изменения коснулись учреждений с профилем работы по физической культуре и спорту.

Отсутствие обоснованных жалоб стало одним из критериев оценки госучреждений по физической культуре и спорту. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Жалобы могут поступать как от клиентов, так и от самих работников госучреждения, если они заметили неправомерные действия или бездействие руководителя. Исключением являются факты, которые не может решить само госучреждение.

Если такие жалобы всё-таки поступят, учреждение может потерять 10 баллов при оценке. Суммированные показатели баллов оценки работы учреждения каждый квартал в заключении комиссии передаются министру. На основе его решения премия руководителю учреждения может быть не выдана.