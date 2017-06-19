В Екатеринбурге во время "Ночи музыки" споют Виктор Шептий и Александр Высокинский

Виктор Шептий исполнит песню "Заводская проходная" из фильма "Весна на Заречной улице". Фото: Алексей Кунилов.

Вице-премьер Свердловской области Александр Высокинский, первый заместитель председателя свердловского Заксобрания Виктор Шептий и другие известные персоны выступят на площадке "Ночи музыки" в Театре музкомедии, сообщила "ОГ" пресс-атташе проекта Ольга Райтер.

Известные люди Екатеринбурга и Свердловской области исполнят шедевры советского кинематографа на площадке "Музыка советского кино", которая будет работать в Театре музыкальной комедии.

Так, Александр Высокинский споёт песню "Когда усталая подлодка" (музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова). Песня была написана после поездки московской творческой группы во главе с композитором Александрой Пахмутовой на Северный флот в 1964 году. Советник гендиректора Завода керамических изделий Евгений Липович исполнит две песни: "Я в весеннем лесу пил берёзовый сок" из кинофильма "Ошибка резидента" (музыка и слова Евгения Аграновича) и "Из-за Вас, моя черешня" из ленты "Свадьба с приданым" (музыка Бориса Мокроусова, слова Алексея Фатьянова).

Композицией Виктора Шептия станет песня "Заводская проходная" из фильма "Весна на Заречной улице" (музыка Бориса Мокроусова, слова Алексея Фатьянова).

- Я люблю песни наши русские, российские. Песни, которые я выбрал, связаны с моей семьёй: отец из рабочих, мама всю жизнь проработала в типографии на одном рабочем месте, - рассказал "ОГ" Виктор Шептий. - Когда мои родители и я смотрели фильм, мы понимали, что это история и нашей семьи тоже. Это первое. Второе: я считаю, что если мы говорим о поддержке культуры, патриотическом воспитании, то оставаться лично в стороне невозможно. Песню для исполнения я выбрал сам. Пока особых репетиций не было, но за то время, что осталось, нужно подготовиться.

Кроме этого, на площадке выступят глава управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор ТЮЗа Евгения Умникова, первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев, директор ОАО "СУМЗ" Багир Абдулазизов, директор арт-холдинга "Ангажемент" Татьяна Самойлова, директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, вице-президент Федерации бодибилдинга России и владелец фитнес-центров "Пауэрхаус Джим" Антон Гиренко-Коцуба, глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян и другие. Аккомпанировать исполнителям будет камерный ансамбль.

Площадка "Музыка советского кино" будет работать в Театре музкомедии по адресу: проспект Ленина, 47. Телефон для справок: 253-62-39. Старт "Ночи музыки" запланирован на 21.00 23 июня.