Областная газета
Земства 19 июня 2017, 12:40

В Екатеринбурге запретят остановку вблизи Центрального стадиона

Екатеринбург, мэрия, дорожный знак, запрет, остановка, стоянка, Центральный стадион, улица Репина

В Екатеринбурге запретят остановку вблизи Центрального стадиона. Фото: 2Gis

В Екатеринбурге во втором полугодии вблизи Центрального стадиона появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения связаны с многочисленными обращениями граждан и необходимостью увеличения пропускной способности дорог. Остановку и стоянку запретят на следующих вновь построенных и реконструированных участках улиц:

  • улица Малышева от Московской до Репина;
  • улица Репина от переулка Пестеревского до транспортной развязки Серафимы Дерябиной - Репина - Гурзуфской;
  • проспект Ленина от Московской до Репина;
  • улица Татищева от Репина до Красноуральской;
  • улица Московская от Хомякова до Малышева;
  • переулок Пестеревский от Шейнкмана до Репина;
  • улица Мельникова от Репина до Верх-Исетского бульвара;
  • улица Пирогова от Репина до Татищева;
  • улица Крауля от Репина до Токарей;
  • улица Ключевская от Токарей до Пирогова.
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