В Екатеринбурге запретят остановку вблизи Центрального стадиона

В Екатеринбурге во втором полугодии вблизи Центрального стадиона появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения связаны с многочисленными обращениями граждан и необходимостью увеличения пропускной способности дорог. Остановку и стоянку запретят на следующих вновь построенных и реконструированных участках улиц:
- улица Малышева от Московской до Репина;
- улица Репина от переулка Пестеревского до транспортной развязки Серафимы Дерябиной - Репина - Гурзуфской;
- проспект Ленина от Московской до Репина;
- улица Татищева от Репина до Красноуральской;
- улица Московская от Хомякова до Малышева;
- переулок Пестеревский от Шейнкмана до Репина;
- улица Мельникова от Репина до Верх-Исетского бульвара;
- улица Пирогова от Репина до Татищева;
- улица Крауля от Репина до Токарей;
- улица Ключевская от Токарей до Пирогова.