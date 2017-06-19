В Екатеринбурге запретят остановку вблизи Центрального стадиона. Фото: 2Gis

В Екатеринбурге во втором полугодии вблизи Центрального стадиона появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения связаны с многочисленными обращениями граждан и необходимостью увеличения пропускной способности дорог. Остановку и стоянку запретят на следующих вновь построенных и реконструированных участках улиц: