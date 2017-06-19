Областная газета
Экономика 19 июня 2017, 12:49

Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избран Сергей Семериков

МРСК Урала, Россети, избрание руководства

У энергетиков произошли изменения в руководстве. Фото: Александр Исаков

Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избран Главный советник ПАО «Россети» Сергей Семериков. Такое решение принято по итогам заседания Совета директоров компании, состоявшегося в заочной форме.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», фактически произошло переизбрание Сергея Семерикова на этот пост. Ранее он уже возглавлял Совет директоров.

18 июня Сергею Семерикову исполнилось 38 лет. Он — выпускник УГТУ-УПИ. В энергетике трудится уже 15 лет.

На том же заседании заместителем председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избран заместитель гендиректора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Юрий Гончаров, а корпоративным секретарём ОАО «МРСК Урала» - начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергей Гусак.

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