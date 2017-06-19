Из-за непогоды утром без света остались 14 тысяч свердловчан

Сегодня, 19 июня, утром без света остались 14 тыс. жителей Талицкого и Тугулымского ГО в результате технологического нарушения в работе линии электропередачи «Четкарино - Юшала» из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Энергетики уже вернули свет в дома более трети пострадавших потребителей и "запитали" три подстанции.

- В результате инцидента без электроснабжения утром осталось восемь центров питания, от которых электричество поступает к более 14 тыс. свердловских жителей небольших населённых пунктов. Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» осматривают энергообъект на высокопроходимой технике. Работы продолжаются и будут завершены в ближайшее время, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, вчера, 18 июня, в Екатеринбурге 12 тыс. жителей Чкаловского района остались без света из-за технологического нарушения в работе оборудования подстанции "Керамика". Энергетики восстановили электроснабжение к вечеру.

Добавим, предупреждение синоптиков о непогоде продлено в Свердловской области до 19 июня.