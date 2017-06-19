Образовательные программы УрФУ получили европейские сертификаты

Программы матмеха УрФУ получили две звезды качества. Фото: Алексей Кунилов.

Три направления матмеха УрФУ получили европейские сертификаты и две звезды качества. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Направления "Математика", "Математика и компьютерные науки" (бакалавриат), "Математика и компьютерные науки" (магистратура) получили две звезды качества в проекте "Лучшие образовательные программы инновационной России". Направлениям присвоили сертификаты, которые подтверждают соответствие европейским стандартам.

По словам директора департамента математики и компьютерных наук ИЕНиМ УрФУ Магаза Асанова, математика в Уральском федеральном университете была сильна всегда. В предметных рейтингах вуз занимает высокие позиции и имеет лучший показатель среди вузов Урала.

- Если говорить о европейском качестве подготовки, то мы уступаем ведущим французским вузам, немецким, но в общем европейским требованиям, оказывается, соответствуем, - сказал Магаз Асанов.

По итогам 2016 года 51 образовательная программа университета получила по одной звезде качества. Четыре программы УрФУ - три матмеха и "Экономика" - более трёх раз признавались лучшими.