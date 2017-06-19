Площадь стенда Свердловской области на ИННОПРОМе-2017 достигнет 600 квадратных метров

Участники ИННОПРОМа традиционно привозят на выставку всё самое лучшее. Фото: Александр Зайцев

Площадь стенда, который готовит Свердловская область для ИННОПРОМа-2017, достигнет 600 кв.м. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По данным регионального министерства инвестиций и развития, акцент в подготовке этой экспозиции сделан на интерактивные программы. В частности, гости выставки смогут совершить виртуальную велопрогулку по «красной линии» Екатеринбурга. Кроме того, на стенде смонтируют самый настоящий дом, выполненный из продукции свердловских предприятий стройиндустрии. Управлять его функциями можно будет с планшета будет через систему «умный дом».

Напомним, «Областная газета» выступает информационным партнёром ИННОПРОМа-2017.