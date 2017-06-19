Более 80% городского жилфонда Среднего Урала оборудовано доступом к горячей воде

Более 80% жилья в Свердловской области имеет горячую воду. Фото:Алексей Кунилов

Более 80% жилья в Свердловской области имеет горячую воду. Данные относятся к жилищному фонду в городах.

Как сообщает Свердловскстат, в сельской местности этот показатель достиг только 24,8%.

Также в отчёте сказано, что 86,8% горожан обеспечены канализацией, 90,3% - отоплением, 82% - душем, 60,4% - газом, 24,5% - электроплитами.

В сельской местности дела обстоят значительно хуже не только с горячей водой. Только у 42% есть канализация, 48,6% имеют отопление, 27% могут мыться в душе и 7,3% используют электроплиты.