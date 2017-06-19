В УрФУ и УрГЭУ стартует приёмная кампания

В 2017 году УрФУ предлагает поступающим более 6 тыс. бюджетных мест. Фото: Алексей Кунилов.

В Уральском федеральном университете и Уральском государственном экономическом университете 20 июня начнут принимать документы от абитуриентов, сообщили в пресс-службах вузов.

С 20 июня желающие поступить в УрФУ могут подавать документы в приёмную комиссию вуза. В этом году университет предлагает 6 235 бюджетных мест, которые появились и на новых направлениях подготовки: "Медиакоммуникации", "Конфликтология", "Государственный аудит", "Антропология" и "Этнология".

Школьники, которые поступят на первый курс УрФУ без вступительных экзаменов по результатам Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 годах, будут получать в первом семестре по 40 тысяч рублей каждый месяц. Повышенную стипендию в размере 10 тысяч рублей с первого семестра будут также выплачивать талантливым первокурсникам, поступившим на инженерные, естественнонаучные и технические направления с суммой баллов по ЕГЭ 250.

Такая же стипендия положена первокурсникам, поступившим на гуманитарные и социально-экономические направления с суммой баллов по ЕГЭ не менее 280.

Каждый год УрФУ выделяет около 200 миллионов рублей на поддержку талантливых студентов. Кроме повышенной стипендии они получают возможность стажироваться и публиковаться в мировых научных изданиях. Все иногородние первокурсники получают место в общежитиях студгородка. Так, 1 сентября 2017 года откроется новое общежитие УрФУ на 1 230 мест.

Приём документов начнётся и в Уральском государственном экономическом университете. Старт приёмной кампании запланирован на 9:00 утра 20 июня. Первых абитуриентов встретит руководство вуза. В 2017 году университет предлагает поступающим 210 бюджетных мест для обучения на бакалавриате очно и 176 мест - для заочников. 100 абитуриентов смогут поступить на бюджетные места на очное отделение магистратуры, ещё 80 - на очно-заочную и 30 - на заочную.