В Свердловской области ожидается крупный град

Сильный дождь может принести на Средний Урал ещё и крупный град. Фото: Павел Ворожцов

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области распространила заявление о продлении штормового предупреждения на 20 июня. По данным синоптиков, в течение ближайших суток ожидается усиление ветра до 25 м/с, сильные дожди и крупный град.

Напомним, штормовые ветры дуют на территории нашего региона уже третью неделю подряд. Сегодня утром, например, екатеринбуржцы на перекрёстке улиц Московской и Пальмиро Тольятти увидели сломанное дерево.

Сотрудники МЧС советуют свердловчанам во время сильной грозы ни в коем случае не прятаться от ветра около стен домов, за остановками транспорта либо под деревьями. Это опасно, поскольку возможно падение деревьев либо плохо закреплённых конструкций.