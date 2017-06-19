Областная газета
Общество 19 июня 2017, 17:11

В Свердловской области ожидается крупный град

Свердловская область, ураган

Сильный дождь может принести на Средний Урал ещё и крупный град. Фото: Павел Ворожцов

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области распространила заявление о продлении штормового предупреждения на 20 июня. По данным синоптиков, в течение ближайших суток ожидается усиление ветра до 25 м/с, сильные дожди и крупный град.

Напомним, штормовые ветры дуют на территории нашего региона уже третью неделю подряд. Сегодня утром, например, екатеринбуржцы на перекрёстке улиц Московской и Пальмиро Тольятти увидели сломанное дерево.

Сотрудники МЧС советуют свердловчанам во время сильной грозы ни в коем случае не прятаться от ветра около стен домов, за остановками транспорта либо под деревьями. Это опасно, поскольку возможно падение деревьев либо плохо закреплённых конструкций.

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Областная газета Свердловской области

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