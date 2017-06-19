"Отрасль заняла достойное место": завкафедрой УГГУ одобрил присуждение учёных степеней по теологии

Выпускники Екатеринбургской духовной семинарии смогут стать кандидатами и докторами теологических наук. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Москве состоялась Первая Всероссийская научная конференция "Теология в гуманитарном образовательном пространстве". Мероприятие прошло при поддержке Минобрнауки РФ на базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, который входит в топ мировых вузов. На конференции обсуждалось нововведение в российской системе образования - Минюст утвердил приказ о присуждении ученых степеней по теологии.

Среди участников конференции были министр образования и науки РФ Ольга Васильева, предыдущий министр образования Андрей Фурсенко (сейчас - советник президента по вопросам образования), председатель высшей аттестационной комиссии Минобрнауки и в прошлом также министр образования Владимир Филиппов. По словам завкафедрой теолгии УГГУ отца Игоря (Бачинина), теология нашла признание в лице этих людей.

- Я думаю, что это завершение определённого этапа, который начался в 1994 году, - рассказал "ОГ" отец Игорь. - Это радостный аспект прошедшей конференции, все это подчеркнули. В МИФИ кафедра теологии существует пять лет, работа ведётся как в академической области, так и в просветительской и приносит плоды. 1 июня в России защитился первый кандидат теологических наук - это был непростой первый опыт, но теперь всё преодолено. И теперь теология - синоним христианского слова "богословие". Отрасль заняла достойное место в системе образования. Надеемся, что работа продолжится.

По словам отца Игоря, на конференции выступали также мусульмане и иудеи. Вероятнее всего, будут присуждаться разные учёные степени в области христианства, ислама и иудаизма.

Между тем не все согласны с тем, что нововведение необходимо российской системе образования. По словам ассистента кафедры онтологии и теории познания философского факультета УрФУ Олеси Кузнецовой, неясно, как учёные степени по теологии помогут людям в поиске работы и дальнейшей деятельности:

- Есть большая разница между теологией и религиоведением. Религиоведение - область научного знания, в котором возможно свободное суждение - религиоведы не ищут бога. А теология отличается от науки тем, что в ней есть догматы, вещи, которые не обойти, и в которые нужно верить. Не совсем понятно, что такое теология, так как теологии вообще не бывает. Есть теология христианская, мусульманская. Например, у нас нет теологии буддизма, так как буддизм - религия без бога, то есть теология буддизма невозможна. Как направление обучения, как программа теология существует в российских вузах давно, но проблема в том, что непонятно, куда люди, получившие эту степень, пойдут дальше работать. В рамках церковной иерархии они не получают ничего, для светского знания тоже странный вопрос. Куда и зачем, непонятно.

С таким мнением согласны и некоторые студенты, обучающиеся по этому направлению:

- Я считаю, что различие в научном и религиозном методах познания не позволяет присуждать учёные степени по теологии (а тем более защищаться по такому предмету). Проще говоря, научные методы познания доказуемы, а религиозные принимают все "на веру". Религиоведение в этом плане - удобная дисциплина: она позволяет пользоваться научными методами познания при изучении религиозных явлений. И, в конце концов, - у нас все-таки светское государство. А сама дисциплина "теология" намекает на защиту своих работ именно христианскими специалистами, - рассказал "ОГ" студент 1 курса магистратуры философского факультета УрФУ Данил Илюхин.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила во время выступления на пресс-конференции, что в России открыта 51 кафедра по теологии, из них 36 - в светских вузах. Работа в этом направлении будет продолжаться.