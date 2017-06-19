"ОГ" выступит информпартнёром в новом проекте господдержки совместно с "Уральским объединением строителей"

Открыта новая площадка по развитию бизнеса и обучению для строителей. Фото: Александр Исаков

"ОГ" выступит информационным партнёром в новом проекте господдержки совместно с "Уральским объединением строителей". Он откроет большие возможности для строителей Свердловской области.

Для строительных компаний области создана площадка для обучения и развития бизнеса. Среди мероприятий - индивидуальные консультации по развитию бизнеса, маркетингу и юридическим вопросам, обучающие семинары и регулярные встречи с контрольно-надзорными органами. Ближайшая тема обучения - тендеры и госзакупки, а на ближайшей встрече гости смогут увидеть представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. Они расскажут о требованиях к торгам, законодательстве о защите конкуренции.

Как сообщает пресс-служба "Уральского объединения строителей", благодаря появлению новых бесплатных инструментов поддержки, строители могут экономить деньги на обучении и больше зарабатывать. В их планах - лоббирование интересов строительной отрасли в органах власти.

Для получения безвозмездной поддержки достаточно зарегистрироваться на конкретное мероприятие в разделе новости на сайте "Уральского объединения строителей" www.s-r-o.ru или по телефону (343)214-95-37.