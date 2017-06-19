Сибирские учёные рассказали о вреде пищевых добавок для организма

Учёные создали способ определения влияния консервантов на организм. Фото: Алексей Кунилов.

Специалисты Института биофизики Красноярского научного центра и Сибирского федерального университета разработали способ, позволяющий определить влияние консервантов на организм. Учёные установили, что распространённые пищевые добавки способны снижать активность ферментов поджелудочной железы на 50%, сообщает ТАСС.

Влияние пищевых добавок на организм тестируется на животных, однако это не позволяет учёным исследовать влияние консервантов на молекулярном уровне. Метод сибирских учёных основан на определении активности ферментов-биомаркеров. Сейчас специалисты разрабатывают тесты, которые будут включать ферменты, ответственные за обмен углеводов, молочнокислое брожение, проведение нервного импульса и другие.

Во время исследования специалисты выяснили, что такой популярный консервант, как сорбиновая кислота (Е200), при концентрации менее 1% от допустимой нормы тормозит ферменты, которые отвечают на переваривание белков. Бензоат натрия (Е211) и сорбат калия (Е202) также снижают активность ферментов поджелудочной железы, ответственных за переваривание белков, на 25-50 %.

Благодаря таким тестам учёные смогут определять, какие системы угнетаются под влиянием определённых пищевых добавок.