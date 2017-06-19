Дарья Устинова завоевала две медали в Монако

Свердловская пловчиха Дарья Устинова заняла второе место на дистанции 200 метров на спине и третье — на стометровке на первом этапе представительного коммерческого турнира «Mare nostrum» в Монако.

Любопытно, что на обеих дистанциях на пьедестал поднимались одни и те же спортсменки — два золота завоевала австралийка Эмили Сибом, комплект из серебра и бронзы — у Дарьи Устиновой и Тэйлор Рак из Канады.

«Mare nostrum» (лат. — Средиземное море) серия из трёх этапов, которые проходят с 2000 года в Монако, Барселоне и Кан-де-Русийоне. Общий зачёт ведётся среди мужчин и женщин, трое лучших получат соответственно семь, четыре и три тысячи евро.