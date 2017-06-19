Автомотопробег по случаю Года гражданской обороны стартовал в Екатеринбурге

Автомотопробег пройдёт в течение 6 дней через 7 субъектов Уральского и Сибирского федерального округов. Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Автомотопробег по случаю Года гражданской обороны стартовал в Екатеринбурге. Он пройдёт в течение 6 дней по семи субъектам Уральского и Сибирского федеральных округов.

Маршрут пробега пролегает через Екатеринбург, Нягань, Ханты-Мансийск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Ачинск и Красноярск.

Автомотопробег проходит под руководством ветерана МЧС, выпускника 1970 года Свердловского пожарно-технического училища МВД СССР Василия Тимофеева. По пути к мотопробегу будут присоединяться сотрудники и ветераны МЧС, а также все, кто небезразличен к гражданской обороне России.

Пробег стартовал в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России. Перед началом дальней поездки был торжественный митинг с выступлениями. Также часть пути в автомотопробеге будет участвовать настоятель храмов в городе Берёзовском и посёлке Исток Кирилл Кузовников, который благословил путешественника.