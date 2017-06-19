21 июня в Екатеринбурге известные уральцы прочтут стихи о войне

В эту среду, 21 июня, на выставке проекта «Живая победа. История войны в лицах» будут звучать стихи. В преддверии 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны журналисты «Областной газеты», а также известные уральцы – поэты, писатели и просто горожане будут читать стихи свердловских поэтов о войне.

Напомним, что в 70-ю годовщину Победы «ОГ» запустила проект «70 стихов свердловских поэтов о войне». Проект стартовал за 70 номеров до праздничного выпуска, посвящённого Дню Победы, и продолжался более трёх месяцев. В канун Дня памяти и скорби мы хотим, чтобы эти строки, обожжённые войной, зазвучали голосами потомков поэтов-фронтовиков.

Начало в 11.00 в ДК Железно­дорожников (ул. Челюскинцев, 102). Приглашаем всех желающих.