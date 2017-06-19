В День Ивана все новорождённые мальчики в перинатальном центре Екатеринбурга получили одно имя

В Городском перинатальном центре всем мальчикам, рожденным 16 июня, дали одно имя. Фото: Алексей Кунилов.

В Городском перинатальном центре мамы новорождённых мальчиков, родившихся в день Ивана - 16 июня, назвали одним и тем же именем - Ваней, сообщили в администрации города 19 июня.

За сутки 16 июня в Городском перинатальном центре Екатеринбурга родилось 12 детей, ровно половина их них - мальчики. Все новоиспечённые мамы мальчиков приняли одинаковое решение - назвать своих сыновей Ванями, так как они родились в день, который считается днём Ивана.

По словам главного неонатолога Екатеринбурга Ольги Ксенофонтовой, это выяснилось во время вечернего обхода, когда медики разговаривали с молодыми мамами. Оказалось, что многие из женщин выбрали имя Иван ещё во время беременности.

Между тем медики отмечают, что в последнее время детей в Екатеринбурге называют более сложными именами: родители стали чаще давать детям такие имена, как Кирилл, Роман и Артём.