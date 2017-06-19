Областная газета
Земства 19 июня 2017, 18:22

Свердловчане смогут выбрать логотип к 300-летию Екатеринбурга

Вид Екатеринбурга сверху

В 2023 году Екатеринбург отметит 300 лет со дня своего основания. Фото: Александр Зайцев

Свердловчане смогут выбрать логотип к 300-летию Екатеринбурга. В голосовании может принять участие любой желающий.

До 26 июня жители Екатеринбурга смогут принять участие в онлайн-голосовании за лучший логотип 300-летия Екатеринбурга. Как сообщает мэрия, это станет окончанием профессионального конкурса, который стартовал в День города - 2016. Этой весной экспертная комиссия конкурса выбрала 5 лучших проектов и вынесла их на второй этап. Теперь судьбу логотипа должны решить жители города.

Лучший логотип станет не только официальным символом, но и основой для единого стиля праздника. Дизайнер, создавший лучший логотип, также получит 300 тыс. рублей.

По словам мэрии, целями конкурса, кроме создания логотипа, является привлечение внимания людей к памятной дате, а также формирование патриотизма у жителей.

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Областная газета Свердловской области

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