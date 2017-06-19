Евгений Куйвашев обсудил с Чезаре Рагальини перспективы сотрудничества. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с Послом Италии в России Чезаре Рагальини. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Итальянский дипломат прибыл на Средний Урал во главе большой бизнес-делегации. Поэтому речь на встрече с руководством нашего региона преимущественно шла о сотрудничестве в сфере экономики.

— Итальянский бизнес очень активен и последователен, присутствует практически во всех секторах нашей экономики. Более того, круг партнёров постоянно расширяется. У нас есть хорошая база для реализации проектов, как в рамках модели «сделано с Италией», так и для иного, самого разнопланового сотрудничества, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, Италия входит в первую десятку зарубежных партнёров Среднего Урала. По итогам 2016 года оборот взаимной торговли составил около 227 млн долларов США.