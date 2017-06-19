На "ОГ" теперь можно подписаться в несколько кликов: инструкция

Читатели и рекламодатели "Областной газеты" теперь могут оплачивать подписку и размещение объявлений в газете через «Сбербанк Онлайн», не покидая дома или офиса.

Договор об этом подписали главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин и заместитель управляющего свердловским отделением Сбербанка Владимир Михайлов.

— Мы выходим на новый технологический уровень обслуживания. У нас много общего: сеть Сбербанка полностью совпадает с сетью «Областной газеты» на территории Свердловской области. В регионе нет ни одного населённого пункта, где нет «Областной газеты», и Сбербанк тоже всегда где-то рядом. Но старые технологии, которые заключаются в подписании абонентских листков на почте, тормозят развитие «ОГ». Молодое поколение и люди, которые научились пользоваться гаджетами, перестали приходить в почтовые отделения и даже банки, потому что пользуются «Сбербанк Онлайн». С помощью нового сервиса мы рассчитываем в 2018 году заработать 30 миллионов рублей для нашей газеты, — прокомментировал Дмитрий Полянин.