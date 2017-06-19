Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переносе «Российской выставки вооружения — 2017» из Нижнего Тагила в Кубинку

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переносе выставки в Кубинку. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, вносящее изменения в перечень международных выставок продукции военного назначения. Этот документ подтверждает перенос «Российской выставки вооружения — 2017» из Нижнего Тагила (Свердловская область) в Кубинку (Московская область).

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов. В связи с изменением места проведения этого мероприятия отредактировано и его название. Если раньше она называлась «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил — 2017», то теперь — «Российская выставка вооружения — 2017». Предполагается, что это мероприятия состоится в августе.