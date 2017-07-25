Общество 25 июля 2017, 07:18

Над Каменском-Уральским и Краснотурьинском повис смог

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Над Каменском-Уральским и Краснотурьинском повис смог. Фото: Александр Зайцев

Синоптики Уральского гидрометцентра разместили на сайте метеопредупреждение по смогу в Краснотурьинске и Каменске-Уральском вчера, 24 июля. В городах объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Режим предупреждения по неблагоприятным метеоусловиям для рассеивания вредных примесей в атмосфере продлится до 20:00 25 июля.

"С 20:00 24 июля на территории городского округа Краснотурьинск и города Каменск-Уральский ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В регионе объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 25 июля", говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

При этом, как сообщается, государственные метеостанции задымлённости приземного воздуха в текущий период не отмечают.

Напомним, недавно синоптики объявляли предупреждение о смоге на Среднем Урале. 

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Областная газета Свердловской области

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