Над Каменском-Уральским и Краснотурьинском повис смог

Синоптики Уральского гидрометцентра разместили на сайте метеопредупреждение по смогу в Краснотурьинске и Каменске-Уральском вчера, 24 июля. В городах объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Режим предупреждения по неблагоприятным метеоусловиям для рассеивания вредных примесей в атмосфере продлится до 20:00 25 июля.
"С 20:00 24 июля на территории городского округа Краснотурьинск и города Каменск-Уральский ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В регионе объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 25 июля", говорится в сообщении Уралгидрометцентра.
При этом, как сообщается, государственные метеостанции задымлённости приземного воздуха в текущий период не отмечают.
Напомним, недавно синоптики объявляли предупреждение о смоге на Среднем Урале.