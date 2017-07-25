Экономика 25 июля 2017, 08:00

Средняя выплата по ОСАГО в январе-июне выросла на 23%

Россия, союз, автостраховщик, Игорь Юргенс, выплата, ОСАГО, увеличение, премия, сокращение

Средняя выплата по ОСАГО в январе-июне выросла на 23%. Фото: Алексей Кунилов

Средняя выплата по ОСАГО в январе-июне выросла на 23% к аналогичному периоду прошлого года и составила 77 тыс. 49 руб. При этом премия сократилась на 3% - до 5 тыс. 811 руб., сообщает Российский союз автостраховщиков. 

С начала года объём начисленных премий по ОСАГО составил 110,6 млрд руб., сократившись на 4%. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 32% - до 98,7 млрд руб.

- В ОСАГО сохраняются негативные тенденции. Эффект от введения натурального возмещения в автогражданке пока ещё не проявился, и коэффициент убыточности в целом по России превышает 100%, - прокомментировал ситуацию президент РСА Игорь Юргенс. При этом страховое сообщество, по его словам, видит одним из основных способов «лечения» системы ОСАГО переход к свободному тарифообразованию. 

Напомним, в конце апреля в России в силу вступил законопроект о натуральных выплатах по ОСАГО: основной формой возмещения стал ремонт автомобиля, а не денежная выплата.

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