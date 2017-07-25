В США рассекретили показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США опубликовал 3 тыс. 810 документов (из них более 400 были полностью засекречены), связанных с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Стали доступными также 17 интервью с бывшим агентом КГБ Юрием Носенко, сообщается на сайте ведомства.

По данным Национального архива США, всего обнародовано 88% документов об убийстве Джона Кеннеди, в ближайшее время ожидается ещё несколько крупных рассекреченных публикаций. Доступ к данным по этой теме был запрещён на 25 лет по закону, принятому в 1992 году.

"17 аудиофайлов - интервью Юрия Носенко, офицера КГБ, который перебрался в Соединённые Штаты в январе 1964 года. Носенко утверждал, что когда он был офицером КГБ, вёл дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР. Интервью проводились в январе, феврале и июле 1964 года", - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, Юрий Носенко - сын министра судостроения. После окончания МГИМО устроился на службу в органы госбезопасности СССР. В 1964 году он стал перебежчиком, умер в 2008 году в США.

Напомним, Джона Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, которого убили через два дня после покушения на президента. Споры о смерти 35-го президента США не прекращаются до сих пор.