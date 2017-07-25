Общество 25 июля 2017, 09:46

Заключённые в колонии Нижнего Тагила требуют послабления режима

Свердловская область, Нижний Тагил, колония, заключённые, осуждённые, отбывание, наказание, требование, послабление, голодовка

Заключённые в колонии Нижнего Тагила требуют послабления режима. Фото: Александр Зайцев

Группа осуждённых ФКУ ГУФСИН России по Свердловской области «Исправительная колония № 5» устроили голодовку и требуют послабления режима. По данному факту проверку ведёт региональная прокуратура. 

В Нижний Тагил выезжал первый зампрокурора Свердловской области Владимир Маленьких, сотрудники аппарата и специализированной прокуратуры.

- Установлено, что 14 осуждённых отказались от приёма пищи в столовой исправительного учреждения. Причиной стало несогласие с режимом отбывания наказания. При этом заключённые высказали пожелания послабления режима, а также организации свиданий со своими знакомыми, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства со стороны администрации колонии и со стороны осуждённых.

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Областная газета Свердловской области

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