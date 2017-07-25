Спорт 25 июля 2017, 10:25

Никита Трямкин вызван в Олимпийскую сборную России

Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею назвал состав на предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В список игроков попал и защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин.

Всего в турнире в Сочи примут участие шесть команд. Помимо олимпийской сборной выступят клубы КХЛ СКА, магнитогорский "Металлург", "Куньлунь", "ХК Сочи", а также сборная Канады. Соревнования пройдут с 5 по 9 августа.

Напомним, что Никита Трямкин является воспитанником екатеринбургской школы хоккея. Последние два сезона защитник провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за "Ванкувер Кэнакс". В нынешнем межсезонье Трямкин вновь пополнил ряды "Автомобилиста", за который выступал с сезона 2012/2013.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 июля)

Владимир Курочкин получил звание Героя Советского Союза ещё до начала Великой Отечественной войны. Фото: airaces.narod.ru
Свердловский лётчик погиб в небе над Киевом

«Реальный театр»

«Реальный театр»