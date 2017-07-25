Никита Трямкин вызван в Олимпийскую сборную России

Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею назвал состав на предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В список игроков попал и защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин.

Всего в турнире в Сочи примут участие шесть команд. Помимо олимпийской сборной выступят клубы КХЛ СКА, магнитогорский "Металлург", "Куньлунь", "ХК Сочи", а также сборная Канады. Соревнования пройдут с 5 по 9 августа.

Напомним, что Никита Трямкин является воспитанником екатеринбургской школы хоккея. Последние два сезона защитник провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за "Ванкувер Кэнакс". В нынешнем межсезонье Трямкин вновь пополнил ряды "Автомобилиста", за который выступал с сезона 2012/2013.