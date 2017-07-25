Внесены изменения в Закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области"

Внесены изменения в Закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал изменения в Закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". Документ опубликован в свежем номере 133 "ОГ" от 25.07.2017.

Согласно документу, социальная поддержка теперь будет предоставляться также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности.

Свердловчане, относящиеся к данной категории, будут получать раз в два года при наличии медицинских показаний бесплатную путёвку на санаторно-курортное лечение или выплату денежной компенсации в размере две тыс. руб.

Изменения предусматривают увеличение денежной компенсации, выплачиваемой раз в два года, с тысячи до двух тыс. руб. для женщин - участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, работников тыла, а также награждённых орденами и медалями СССР за самоотверженный труд.

Отметим, внесённые изменения вступят в начале августа.

Добавим, с 1 августа в России также пересчитают пенсии работающих пенсионеров.