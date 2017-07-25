Общество 25 июля 2017, 10:48

Внесены изменения в Закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области"

Свердловская область, Евгений Куйвашев, подписание, изменения, закон, социальная поддержка, ветеран, война, узники, гетто, выплата, путёвка, лечение

Внесены изменения в Закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал изменения в Закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". Документ опубликован в свежем номере 133 "ОГ" от 25.07.2017

Согласно документу, социальная поддержка теперь будет предоставляться также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности. 

Свердловчане, относящиеся к данной категории, будут получать раз в два года при наличии медицинских показаний бесплатную путёвку на санаторно-курортное лечение или выплату денежной компенсации в размере две тыс. руб.

Изменения предусматривают увеличение денежной компенсации, выплачиваемой раз в два года, с тысячи до двух тыс. руб. для женщин - участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, работников тыла, а также награждённых орденами и медалями СССР за самоотверженный труд. 

Отметим, внесённые изменения вступят в начале августа. 

Добавим, с 1 августа в России  также пересчитают пенсии работающих пенсионеров.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 июля)

Владимир Курочкин получил звание Героя Советского Союза ещё до начала Великой Отечественной войны. Фото: airaces.narod.ru
Свердловский лётчик погиб в небе над Киевом

«Реальный театр»

«Реальный театр»