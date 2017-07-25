Свердловские полицейские нашли подростков, закидавших камнями скоростную электричку «Ласточка»

Подростки закидали камнями электричку "Ласточка". Фото: Александр Зайцев

Полицейские нашли подростков, закидавших камнями скоростную электричку «Ласточка». Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

Напомним, инцидент произошёл 17 июня 2017 года. На перегоне Мурзика — Верх-Нейвинск в «Ласточку», следовавшую по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил, полетели камни. Было разбито боковое стекло одного из вагонов. К счастью, никто из пассажиров при этом не пострадал, ходя попадание камня в электричку, способную развивать скорость около 140 км/ч, несёт в себе нешуточную опасность для людей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подростков 15, 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст. 214 УК РФ («Вандализм»).