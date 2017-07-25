Экономика 25 июля 2017, 11:26

В России впервые с 2014 года отмечен рост количества автодилеров

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В России впервые с 2014 года отмечен рост количества автодилеров. Фото: Алексей Кунилов

В России впервые с 2014 года отмечен рост количества автодилеров. За прошедшие полгода их количество выросло на 17 единиц до 3 тыс. 530 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат". 

В январе 2017 года этот показатель составлял 3 тыс. 513 автосалонов. При этом было открыто 206 новых автоцентров и 189 - закрыто.

Самую крупную дилерскую сеть имеет LADA, которая насчитывает 327 автосалонов, на втором месте KIA (176 дилеров), на третьем – Hyundai (172). Больше всего за прошедшие шесть месяцев сократилась дилерская сеть китайской марки Lifan (-16 дилеров). 

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