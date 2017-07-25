Архивы свердловского ЗАГСа перевезли в обновлённое помещение

В реконструированном здании архивов ЗАГСа теперь есть самое современное оборудования для хранения документов. Фото: областной департамент информполитики

В Екатеринбурге открылось после основательной реконструкции здание, в котором хранятся архивы управления ЗАГСа Свердловской области. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

В модернизированном здании хранятся 17 млн записей актов гражданского состояния.

По словам начальника отдела накопления, обработки, хранения и выдачи документов управления ЗАГС Свердловской области Елены Рединой, в этом архиве хранятся документы с 1919 года. Кроме того, там собраны 330 единственных экземпляров метрических книг церквей о рождении, бракосочетании и смерти граждан с 1860 по 1931 год.