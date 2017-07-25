Общество 25 июля 2017, 12:07

Роспотребнадзор снял с реализации 390 тонн фруктов и овощей в первом полугодии

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Роспотребнадзор снял с реализации 390 тонн фруктов и овощей в первом полугодии. Фото: Владимир Мартьянов

Роспотребнадзор в первом полугодии снял с реализации 390 тонн фруктов и овощей, не соответствующих обязательным требованиям. При этом более 80% - импортная продукция, сообщается на сайте ведомства. 

В первом полугодии исследовано свыше 93 тыс. проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по содержанию химических контаминантов составил 0,6% (0,5% - импортная продукция, 2,9% - импортные бахчевые культуры). По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих нормативам, составил 2,9% (5,1% - среди импортных плодов и ягод). 

Отметим, согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, на одного россиянина в год должно приходиться 120-140 кг овощей и бахчевых, картофеля – 95-100 кг, фруктов и ягод - 90-100 кг.

Добавим, в Екатеринбурге с начала года изъято и уничтожено более 35 тонн плодоовощной и 172 кг животноводческой продукции, запрещённой к ввозу на территорию России. 

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Областная газета Свердловской области

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