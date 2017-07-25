К маю 2018 года в многоэтажках Среднего Урала заменят свыше 500 лифтов

К маю 2018 года новые лифты появятся ещё примерно в 500 домах. Фото: Алексей Кунилов

К маю 2018 года в многоквартирных домах Среднего Урала заменят более 500 лифтов. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, с сентября 2016 года по май 2017 года в свердловских многоэтажках заменили около 1200 лифтов.

Сейчас для ускорения такой работы в Свердловской области разработан механизм, благодаря которому возможность установить новое подъёмное оборудование получат горожане, аккумулирующие взносы на капремонт на спецсчетах в банках.

— Для жителей таких домов будет сохранена та же стоимость оборудования и монтажных работ и та же трёхгодичная рассрочка по оплате. Разница будет заключаться лишь в условиях внесения платежей. В отличие от регионального оператора, по договору с которым замена лифтов в МКД производится без предварительного авансирования, владельцам спецсчетов в качестве гарантийных обязательств перед подрядчиком необходимо будет внести пятидесятипроцентную предоплату, — пояснил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Уже известно, что поставлять свердловчанам технику на таких условиях согласились Щербинский и Карачаровский лифтостроительные заводы.